الامارات | الاتحاد الفرنسي يدعو الى طرد روسيا من كأس العالم حال تأهلها

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الفرنسي يدعو الى طرد روسيا من كأس العالم حال تأهلها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعا رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لوغرايت الأحد في حديث لصحيفة "لو باريزيان" الى طرد روسيا من كأس العالم المقررة نهاية العام الحالي في قطر، رداً على غزو روسيا لجارتها أوكرانيا.

وفي اليوم الرابع من الغزو الروسي الذي أحدث ردود فعل غاضبة في جميع أنحاء العالم، قال الجانبان إنهما مستعدان لإجراء محادثات لوقف المعركة العسكرية التي أجبرت مئات الآلاف من الأشخاص على الفرار من ديارهم.

ورأى لوغرايت الذي توج منتخب بلاده بلقب النسخة الماضية من كأس العالم عام 2018 على الأراضي الروسية، أنه "لا يمكن لعالم الرياضة، لاسيما كرة القدم، أن يبقى محايداً. أنا بالتأكيد لن أعارض طرد روسيا" من نهائيات مونديال قطر 2022.

ولم تتأهل روسيا الى النهائيات حتى الآن، بل عليها المرور بالملحق الأوروبي ضمن المسار الثاني الذي يضم منتخبات بولندا والسويد وتشيكيا التي رفضت جميعها مواجهة المنتخب الروسي.

وكان مقرراً أن تستضيف روسيا بولندا في 24 مارس والسويد تشيكيا في اليوم عينه، على أن يتواجه الفائزان في روسيا في 29 منه.

واستبقت الاتحادات الثلاثة أي قرار من الاتحاد الدولي (فيفا) بشأن هذا الملحق برفضها مواجهة روسيا.

وساند لوغرايت القرار الصادر عن السويد وبولندا وتشيكيا، معتبراً أنه "في هذه الظروف المأساوية، كيف يمكن لأحد أن يتصور لعب كرة القدم ضد هذا البلد".

لم يتخذ الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" حتى الآن أي تدبير حيال روسيا، مكتفياً الخميس بالقول إن رئيسه جاني إنفانتينو "قلق" من الوضع "المأساوي والمخيف".

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