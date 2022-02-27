ليفربول يستهدف رقما قياسيا أمام تشيلسي في نهائي كأس الرابطة.. وقائمة الفرق الأكثر تتويجا

الشارقة - اميمة ياسر - يلتقي فريق ليفربول مع نظيره تشيلسي اليوم الأحد في السادسة والنصف مساء، على ملعب ويمبلي في نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ويستهدف فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، التتويج بكأس الرابطة في مباراة اليوم وفك الشراكة مع مانشستر سيتي في قائمة الأكثر تتويجا باللقب على مر التاريخ برصيد 8 ألقاب لكل فريق.

وآخر تتويج لفريق ليفربول بكأس الرابطة كان موسم 2011- 2012، بينما آخر تتويج لفريق تشيلسي كان موسم 2014 - 2015.

وتأهل فريق ليفربول إلى نهائي كأس الرابطة بعد الفوز على آرسنال بهدفين دون رد بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما صعد فريق تشيلسي على حساب توتنهام.

قائمة الفرق الأكثر تتويجا بلقب كأس الرابطة الإنجليزية:

1- ليفربول : 8 ألقاب

1- مانشستر سيتي : 8 ألقاب

2- أستون فيلا : 5 ألقاب

2- مانشستر يونايتد : 5 ألقاب

2- تشيلسي : 5 ألقاب

3- توتنهام : 4 ألقاب

3- نوتينجهام : 4 ألقاب

4- ليستر سيتي : 3 ألقاب