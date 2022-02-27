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شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تعتمد نتيجة انتخابات الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اعتمدت اللجنة الأولمبية، برئاسة هشام حطب، نتيجة انتخابات نادى الاتحاد السكندرى، التى أقيمت الجمعة الماضى، وأسفرت عن فوز محمد مصيلحى بالتزكية.
وجاءت تشكيل مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري كالتالى:
الرئيس / محمد مصيلحى ( تزكية )
نائب الرئيس / احمد عبد المجيد ( تزكية )
عضوية فوق السن
ابراهيم شعبان
محمد سلامة
حازم الرجال
محمد خميس
اسماعيل محمد
تحت السن
محمد البحيرى ( تزكية )
محمود القاضى ( تزكية )
خطاب الاولمبية