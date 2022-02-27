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الأولمبية تعتمد نتيجة انتخابات الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى

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القاهرة - سامية سيد - اعتمدت اللجنة الأولمبية، برئاسة هشام حطب، نتيجة انتخابات نادى الاتحاد السكندرى،  التى أقيمت الجمعة الماضى، وأسفرت عن فوز محمد مصيلحى بالتزكية.

وجاءت تشكيل مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري كالتالى:

الرئيس / محمد مصيلحى ( تزكية )

نائب الرئيس / احمد عبد المجيد ( تزكية )

عضوية فوق السن

ابراهيم شعبان

محمد سلامة

حازم الرجال

محمد خميس

اسماعيل محمد

تحت السن

محمد البحيرى ( تزكية )

محمود القاضى ( تزكية )

 


خطاب الاولمبية

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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