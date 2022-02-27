شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تعتمد نتيجة انتخابات الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمدت اللجنة الأولمبية، برئاسة هشام حطب، نتيجة انتخابات نادى الاتحاد السكندرى، التى أقيمت الجمعة الماضى، وأسفرت عن فوز محمد مصيلحى بالتزكية.

وجاءت تشكيل مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري كالتالى:

الرئيس / محمد مصيلحى ( تزكية )

نائب الرئيس / احمد عبد المجيد ( تزكية )

عضوية فوق السن

ابراهيم شعبان

محمد سلامة

حازم الرجال

محمد خميس

اسماعيل محمد

تحت السن

محمد البحيرى ( تزكية )

محمود القاضى ( تزكية )