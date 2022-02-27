شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مرعى يقود هجوم المصرى أمام أوتوهو الكونغولي فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن معين الشعباني، المدير الفني للنادي المصري، تشكيل فريقه الذى يستعد لمواجهة أوتوهو الكونغولي، فى المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بنسختها التاسعة عشرة، والتى تقام باستاد الشهداء بعاصمة الكونغو الديمقراطية "كينشاسا"، ويسعى الفريق البورسعيدي لمواصلة عروضه الأفريقية القوية والانفراد بصدارة المجموعة.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

في حراسة المرمى: أحمد مسعود.

رباعي خط الظهر: أحمد شديد، هيثم العيوني، ياسر حامد، أسامة الجزار.

خط الوسط: أحمد حمودي، عمرو موسى، فريد شوقي.

خط الهجوم: محمد عنتر، محمد جريندو، عمرو مرعي.

وتقام مباراة المصري وأوتوهو في السادسة مساء اليوم، الأحد، باستاد الشهداء بعاصمة الكونغو الديمقراطية "كينشاسا"، وكانت بعثة النادي المصري سافرت إلى الكونغو فجر الخميس الماضي لتدخل في معسكر مغلق لمدة 3 أيام قبل اللقاء المرتقب، ويفتقد الفريق البورسعيدي في هذا اللقاء لخدمات اثنين من أهم لاعبيه وهما، كريم العراقي ظهير أيمن المصري لتراكم البطاقات الصفراء، وأحمد الشيخ بسبب إصابته في الركبة.