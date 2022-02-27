شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مرعى يقود هجوم المصرى أمام أوتوهو الكونغولي فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن معين الشعباني، المدير الفني للنادي المصري، تشكيل فريقه الذى يستعد لمواجهة أوتوهو الكونغولي، فى المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بنسختها التاسعة عشرة، والتى تقام باستاد الشهداء بعاصمة الكونغو الديمقراطية "كينشاسا"، ويسعى الفريق البورسعيدي لمواصلة عروضه الأفريقية القوية والانفراد بصدارة المجموعة.
وجاء تشكيل المصري كالتالي:
في حراسة المرمى: أحمد مسعود.
رباعي خط الظهر: أحمد شديد، هيثم العيوني، ياسر حامد، أسامة الجزار.
خط الوسط: أحمد حمودي، عمرو موسى، فريد شوقي.
خط الهجوم: محمد عنتر، محمد جريندو، عمرو مرعي.
وتقام مباراة المصري وأوتوهو في السادسة مساء اليوم، الأحد، باستاد الشهداء بعاصمة الكونغو الديمقراطية "كينشاسا"، وكانت بعثة النادي المصري سافرت إلى الكونغو فجر الخميس الماضي لتدخل في معسكر مغلق لمدة 3 أيام قبل اللقاء المرتقب، ويفتقد الفريق البورسعيدي في هذا اللقاء لخدمات اثنين من أهم لاعبيه وهما، كريم العراقي ظهير أيمن المصري لتراكم البطاقات الصفراء، وأحمد الشيخ بسبب إصابته في الركبة.
وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة مباراة الجولة الثالثة بين المصري ومضيفه فريق أوتوهو إلى طاقم تحكيم دولي بوركينابي يقوده حكم الساحة، جون واتارا، ومعه كل من سايدو تياما، "مساعد حكم أول" وحبيب سانو، "مساعد حكم ثاني"، بالإضافة إلى الحكم الرابع، حميدو ديرو.
ويترأس بعثة المصري، حسن عمار، عضو مجلس إدارة النادي المصري، بينما تضم البعثة التي يصل عددها إلى 38 فردًا، مدير الكرة كريم ذكري والجهاز الفني للفريق بقيادة معين الشعباني، وكذلك أعضاء الجهازين الإداري والطبي ومسئولي المهمات ، فيما تضم البعثة 22 لاعبًا هم: أحمد مسعود، عصام ثروت، محمد شحاته، أحمد شديد، إسلام صلاح ، أحمد شوشة ، عمرو موسى، ياسر حامد ، هيثم لعيوني ،كريم علاء، فريد شوقي، حجاج عويس، إيزي إيميكا، حسن علي، محمد جريندو، محمد عنتر ، الياس الجلاصي ، أحمد حمودي ، أسامة الجزار ، أوستين أموتو، حسين رجب ، عمرو مرعي.