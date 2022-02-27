شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل سموحة وغزل المحلة فى مواجهة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة سموحة اليوم فى إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ضم تشكيل المحلة كلا من عمرو شعبان، محمود فتح الله ،هاني عادل ، هشام بلحه ،بازوكا ، ايهاب سمير، حميد ماو ، معاذ الحناوي، عبده يحيي، أحمد النادري ، ماليك توريه.

بينما أعلن أحمد سامى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، تشكيل فريقه والذى ضم كلا من: الهاني سليمان، رجب نبيل ، احمد حكم ، أحمد جمال ، خالد عبد الفتاح، كناريا ، مصطفي الخواجة ، حليمو ، عبد الكبير الوادى ، صديق اوجولا ، مروان حمدى

ويسعى سموحة بقيادة مدربه أحمد سامي لمواصلة النتائج المميزة، حيث حقق أربعة انتصارات وتعادلا فى آخر خمس مباريات خاضها بالدوري، حيث انتصر على فرق الإسماعيلي وطلائع الجيش والبنك الأهلي والزمالك على التوالي، قبل أن يتعادل مع المقاولون العرب في أخر لقاء للفريق بالمسابقة.

فيما يعول زعيم الفلاحين على الصحوة التي يعيشها مع مدربه عبد الحميد بسيوني حيث خسر مرة وحيدة في أخر مباريات مقابل أربعة تعادلات، وكانت الهزيمة أمام الزمالك في تعادل أمام كلا من الإسماعيلي والبنك الأهلي وسيراميكا والمقاولون العرب.

ويدخل سموحة اللقاء وهو في المركز الرابع على جدول ترتيب المسابقة برصيد 19 نقطة جمعهم الفريق السكندري من 5 انتصارات وأربعة تعادلا وهزيمة واحدة في المباريات العشر التي خاضها، ونجح لاعبوه في تسجيل 16 هدفا وتلقت شباكه 11 هدفا.

وفى المقابل، يدخل فريق غزل المحلة اللقاء فى المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة جمعها من الفوز في مباراتين والهزيمة فى مثلها والتعادل فى ثمانية لقاءات، وسجل لاعبوه 11 هدفا واس