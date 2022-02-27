شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الطيران فى أولى جولات المرحلة النهائية من دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على الطيران بنتيجة 3 /0 فى أولى جولات منافسات المرحلة النهائية من دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2021 / 2022 والتى تقام أول 3 جولات منها على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

بينما تقام الجولتان الرابعة والخامسة فى صالة برج العرب بالإسكندرية، فيما تقام آخر جولتين فى صالة القناة بالإسماعيلية.

وتشهد الجولة الأولى المحدد لها اليوم، الأحد، فى النهائيات مواجهات بني كل من، الأهلى مع الطيران وطلائع الجيش مع الاتحاد السكندرى والزمالك مع هليوبوليس وسموحة مع بتروجت.

فيما تقام الجولة الثانية غدا الاثنين، لقاءات بين الأهلى مع الاتحاد السكندرى و سموحة مع هليوبوليس و طلائع الجيش مع الطيران و الزمالك مع بتروجت .

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة عن إقامة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك بالدور الثانى من دورى السيدات الممتاز للطائرة يوم 14 مارس المقبل على صالة الأهلى.

ويطمح فريق الأهلي فى الفوز بمواجهات الدور الثانى من أجل مواصلة الزحف والاحتفاظ باللقب، ويسعى فريق نادى الزمالك لتصحيح الأوضاع هذا الموسم من أجل المنافسة على اللقب الذى يستحوذ عليه غريمه التقليدى الأهلى لمدة سنوات عديدة حتى دخل موسوعة جينيس بتحقيقه عدد مرات فوز متتال فى المباريات، وسط طموح الفريق الأبيض فى ملاحقة الأحمر لتحسين الأوضاع خلال المرحلة المقبلة.