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مصر تهزم هونج كونج وتلعب على المركز الخامس بكأس العالم للشيش رجال

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القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب الفراعنة على هونج كونج ضمن مباريات التحديد من المركز الخامس إلى الثامن ببطولة كأس العالم لسلاح الشيش رجال، المقامة بالقاهرة، وبالتحديد صالة 1 باستاد القاهرة الدولي، خلال الفترة من 25 وحتى 27 من فبراير الجاري.

 

وفاز المنتخب المصري على هونج كونج بنتيجة 45-37، ليواجه منتخب فرنسا لتحديد المركز الخامس والسادس.

 

وفاز منتخبنا الوطني على منتخب كندا في دور الـ 16 بنتيجة 45-44، ثم خسر من نظيره الأمريكي فى ربع النهائي بنتيجة 45-24. 

 

وتأهل كل من أمريكا، وروسيا، وإيطاليا، وكوريا إلى دور نصف النهائي.

 

ويضم المنتخب الوطني بين صفوفه 4 لاعبين هم "علاء أبو القاسم - محمد ماهر حمزة - محمد حسن - محمد عصام".

 

ويضم الجهاز الفني للفراعنة:”أشرف مسعد مدرب – أنس محمود مدرب – مصطفى نهاد مدرب – طه يوسف طبيب المنتخب – أيمن غنيم مدير إداري”، ويشرف على المنتخبات الوطنية أحمد نبيل.

 

 

 الروسي فلاديسلاف ميلينيكوف  توج بالميدالية الذهبية بعد فوزه في النهائي على مواطنه أنتون بروداشيف بنتيجة ليحصد زميله الميدالية الفضية.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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