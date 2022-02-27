شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تهزم هونج كونج وتلعب على المركز الخامس بكأس العالم للشيش رجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب الفراعنة على هونج كونج ضمن مباريات التحديد من المركز الخامس إلى الثامن ببطولة كأس العالم لسلاح الشيش رجال، المقامة بالقاهرة، وبالتحديد صالة 1 باستاد القاهرة الدولي، خلال الفترة من 25 وحتى 27 من فبراير الجاري.

وفاز المنتخب المصري على هونج كونج بنتيجة 45-37، ليواجه منتخب فرنسا لتحديد المركز الخامس والسادس.

وفاز منتخبنا الوطني على منتخب كندا في دور الـ 16 بنتيجة 45-44، ثم خسر من نظيره الأمريكي فى ربع النهائي بنتيجة 45-24.

وتأهل كل من أمريكا، وروسيا، وإيطاليا، وكوريا إلى دور نصف النهائي.

ويضم المنتخب الوطني بين صفوفه 4 لاعبين هم "علاء أبو القاسم - محمد ماهر حمزة - محمد حسن - محمد عصام".

ويضم الجهاز الفني للفراعنة:”أشرف مسعد مدرب – أنس محمود مدرب – مصطفى نهاد مدرب – طه يوسف طبيب المنتخب – أيمن غنيم مدير إداري”، ويشرف على المنتخبات الوطنية أحمد نبيل.

الروسي فلاديسلاف ميلينيكوف توج بالميدالية الذهبية بعد فوزه في النهائي على مواطنه أنتون بروداشيف بنتيجة ليحصد زميله الميدالية الفضية.