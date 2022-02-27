شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز على الكونغو فى ختام المرحلة الأولى بتصفيات كأس العالم للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز المنتخب المصري لكرة السلة بقيادة الكندي روي رانا على منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 62/51 فى ثالث وآخر مواجهات المرحلة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم التى تقام بالسنغال.

وتمكن الفراعنة من إلحاق أول هزيمة بالمنتخب الكونغولي الذي سبق وفاز على منتخبى كينيا والسنغال فى الجولة الأولى والثانية على الترتيب.

وحقق المنتخب الكونغولي التقدم في الربع الأول من اللقاء بنتيجة 15-13 قبل أن يسطير لاعبو المنتخب المصرى على اللقاء، وأنهى لاعبو الفراعنة الأشواط الثلاثة الأخرى في اللقاء لصالحهم بنتائج 30-24، 44-30، 62-51 .

جدير بالذكر أن المنتخب المصري نجح في الفوز على منتخب كينيا بنتيجة 105-51، ثم الكونغو الديمقراطية على التوالي، بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام المنتخب السنغالي بنتيجة 75-57.

وتضم قائمة المننتخب فى البطولة كل من أحمد عادل “دولا” – يوسف شوشة – هيثم كمال – أحمد أبو العلا “بيبو” – إيهاب أمين – عمرو الجندي – عمرو زهران – أنس أسامة – وليد عبد الجواد – يوسف شحاتة – خالد عبد الناصر.