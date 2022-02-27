شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة المصرى وأوتوهو الكونغولى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق النادى المصري ، فى السادسة مساء اليوم الأحد، مباراة قوية أمام أوتوهو الكونغولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بنسختها التاسعة عشرة، والتي تقام باستاد الشهداء بعاصمة الكونغو الديمقراطية "كينشاسا".

س: متى سافرت بعثة المصرى إلى الكونغو؟

ج: بعثة النادي المصري سافرت إلى الكونغو فجر الخميس الماضي لتدخل معسكرا مغلقا لمدة 3 أيام قبل اللقاء المرتقب.

س: هل يعانى المصرى من غيابات قبل المباراة؟

ج: يفتقد الفريق البورسعيدي في هذا اللقاء لخدمات اثنين من أهم لاعبيه هما كريم العراقي ظهير أيمن المصري لتراكم البطاقات الصفراء، وأحمد الشيخ بسبب إصابته في الركبة.

س: من يقود المباراة تحكيمياً؟

ج: أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة مباراة الجولة الثالثة بين المصري ومضيفه فريق أوتوهو إلى طاقم تحكيم دولي بوركينابي يقوده حكم الساحة جون واتارا، ومعه كل من سايدو تياما، "مساعد حكم أول" وحبيب سانو، "مساعد حكم ثاني"، بالإضافة إلى الحكم الرابع، حميدو ديرو.

س: ما موقف المصرى فى المجموعة؟

ج: يحتل النادي المصري صدارة مجموعته برصيد 4 نقاط بعد التعادل مع القطن الكاميروني خارج الديار، ثم الفوز على مازيمبي بالإسكندرية بهدفين دون رد، بينما يحتل مازيمبي المركز الثاني بثلاث نقاط، والقطن الكاميروني في المركز الثالث برصيد نقطتين، ويتذيل أوتوهو المجموعة برصيد نقطة واحدة.

س: ما هو التشكيل المتوقع للمصرى فى مباراة اليوم؟

ج: من المتوقع أن يبدأ النادي المصري المباراة بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى: أحمد مسعود، رباعي خط الظهر: أحمد شديد، هيثم العيوني، ياسر حامد، أسامة الجزار، خط الوسط: إلياس الجلاصي، عمرو موسى، فريد شوقي، خط الهجوم: أحمد حمودي، محمد جريندو، عمرو مرعي.