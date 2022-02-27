شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أحدث ظهور لـ عمار حمدي نجم الأهلى بعد جراحة الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عمار حمدى نجم النادى الأهلى، على نشر صورته عقب إجراء جراحة الرباط الصليبى عبر حسابه الشخصى على انستجرام ، وبدأ لاعب المارد الأحمر فى تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي في النمسا بعد جراحة الرباط الصليبي التي أجراها بنجاح تحت إشراف البروفيسور كريستيان فينك، الذي سبق له إجراء نفس الجراحة لزميله ‏بالفريق أكرم توفيق.‏

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة، إن عمار حمدي سيعود إلى القاهرة بعد 5 أيام، على أن يتوجه إلى قطر لاستكمال البرنامج التأهيلي في أحد المراكز المتخصصة.

وكان عمار حمدي قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال وجوده مع الأهلي في الإمارات، لخوض منافسات بطولة ‏كأس العالم للأندية التي نجح خلالها الفريق في التتويج بالميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه.