شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلي يحفز مروان حمدى فى جلسة خاصة قبل مواجهة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد أحمد سمير فرج المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي، اجتماعًا مطولا مع مروان حمدي مهاجم الفريق الشاب عقب نهاية المران الذي أقيم ظهر اليوم على ملعب "عبد الرحمن أنوس" باستاد الإسماعيلية.

ويتطلع جهاز الدراويش لعقد إجتماعات مستمرة مع اللاعبين من أجل تحفيزهم علي تقديم أفضل م للديهم في التدريبات الجماعية سعيًا لتواجدهم ضمن تشكيلة الفريق.

ويستعد الفريق لمواجهة مُضيفه مصر المقاصة علي ملعب الكلية الحربية بالقاهرة ضمن منافسات الأسبوع الــ11 من عمر منافسات مسابقة الدوري المحلى.

وتعاقد الإسماعيلي مع المهاجم الشاب قادمًا من نادي القناة خلال الميركاتو الشتوي الماضي، إلا أنه لم يحصل علي فرصة المشاركة ضمن صفوف الفريق الأول حتى الآن.