7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 27 فبراير 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها اتحاد الكرة يستقر على إقامة معسكرات المنتخبات بمشروع الهدف بداية من يونيو، أبو جبل ينفى شائعات التوقيع للنصر السعودى.. وفتح ملف بن شرقى الأيام المقبلة .

أبو جبل ينفى شائعات التوقيع للنصر السعودى.. وفتح ملف بن شرقى الأيام المقبلة

أكد أمير مرتضى، المشرف على الكرة بنادى الزمالك، أن ملفات تجديد العقود لها الأولوية ويسير فيها بالتوازى مع مشوار الفريق خلال البطولات المحلية والأفريقية، وقال المشرف على الكرة بالزمالك للإعلام المغربى، إن أشرف بن شرقى لاعب مهم ومؤثر والنادى يتمسك بوجوده، وهناك مفاوضات جادة من أجل الحفاظ على استمراره ولكن الأمر فيه طرفان هما النادى واللاعب، ونحاول الوصول لنقطة تلاقى وخلال الأيام المقبلة سيحسم الموقف وبن شرقى مستمر معنا لنهاية الموسم وفقا لتعاقده.

اتحاد الكرة يستقر على إقامة معسكرات المنتخبات بمشروع الهدف بداية من يونيو

استقر مسئولو اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، على إقامة معسكرات المنتخبات، وتحديدا الناشئين والشباب، فى مشروع الهدف التابع لاتحاد الكرة بعد تطويره خلال الفترة الأخيرة بشكل نال إعجاب واستحسان الجميع، وأكد مسئولو اتحاد الكره أن مشروع الهدف سيكون مفيداً لجميع المنتخبات وسيوفر الكثير من الأموال خلال الفترة المقبلة.

موسيماني يؤجل حسم مصير عودة كهربا للأهلي

رفض بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي البت حالياً فى مصير محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق المُعار لنادى هاتاي سبورت التركي، وأكد المدرب الجنوب أفريقي لمسئولى القلعة الحمراء أن الأمر مازال مُبكراً للحكم على مصير كهربا وحسم موقفه من العودة للقلعة الحمراء من عدمها، خاصة أن رحلة إعارة اللاعب للدوري التركي لم تستغرق سوى عدة أسابيع، ولابد من الانتظار لنهاية الموسم ومراقبة كهربا بدقة حتى يتم البت فى أمره سواء بالعودة للأهلي أو استكمال مشوار الإعارة.

المصرى يصل القاهرة فجر الثلاثاء بعد مواجهة أوتوهو فى الكونفدرالية تعود بعثة النادى المصرى، برئاسة حسن عمار عضو مجلس إدارة النادي البورسعيدي، إلى القاهرة قادمة من الكونغو الديمقراطية فجر بعد غد الثلاثاء، وذلك بعد رحلة سفر طويلة تستغرق 11 ساعة، حيث تبدأ بعثة الفريق البورسعيدي رحلة العودة غداً الاثنين وذلك بعد الانتهاء من مواجهة أوتوهو الكونغولي اليوم فى كأس الكونفدرالية الأفريقية.

قرر مسئولو إتحاد الكرة الطائرة حضور مباراة القمة بين الأهلى والزمالك للرجال، المحدد لها 13 مارس المقبل للموسم المحلى 2021 / 2022 ، على صالة القناة بالإسماعيلية بكشوف محددة.

قرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي ، عقد جلسة خاصة مع مهاجمي الفريق من أجل إيجاد حلول لأزمة الفرص المُهدرة التى عانى منها الفريق أمام صن داونز الجنوب أفريقى ببطولة أفريقيا أمس، السبت، والى كانت سبباً في خسارة الأهلي.