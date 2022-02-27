شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطاولة وأعضاء المجلس يعلقون على أزمة غلق المقر ومحضر إثبات الحالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الأيام الماضية أزمة داخل أروقة اتحاد تنس الطاولة بسبب اجتماع مجلس الإدارة الذى لم يعقد، لعدم حضور رئيس الاتحاد وغلق المقر أمام الأعضاء وسط غياب الموظفين والعاملين.

من جهته أكد عصام زيدان، عضو مجلس إدارة الاتحاد، أنه تم خلال الجلسة التى عقدت 1 فبراير على أن يتم عقد الجلسة الأخرى بعد أربعة أيام أى 5 فبراير، وعندما توجه الأعضاء إلى الاتحاد وجدو المقر مغلقاً، وعندما تم التواصل مع الموظفين والعاملين أكدوا أنها تعليمات رئيس الاتحاد بغلق المقر، فتم تحرير محضر إثبات حالة.

وكشف زيدان أن الجلسة الأولى التي عقدت يوم 1 فبراير شهدت خلافا على بند تغيير المدير الفني لمنتخبى الرجال والسيدات، وفقا لخطاب اللجنة الأولمبية، الذى تم إرساله الى الاتحاد منذ عدة أشهر، ولم يتم تنفيذ ما جاء فيه والذى يوصى بتغيير المدير الفني لوجود قرابة بين المدربين ورئيس الاتحاد.

وأضاف عضو المجلس، أن عاشور لم يوافق على التغيير، ورفض التصويت وانصرف من الاتحاد ، ومنذ وقتها لم يتم عقد أى اجتماعات لمجلس الإدارة.

واختتم زيدان قائلا، "إن الأهم هو مصلحة الاتحاد، والجميع يسعى للنهوض باللعبة، ولكن لو استمر الحال على ذلك سيكون هناك خطوات منها دراسة طلب وساطة وزارة الرياضة للتدخل فى الأمر".

الخليج 365 تواصل مع معتز عاشور رئيس الاتحاد، والذى قال إن كل هذه ادعاءت وإن بند المدير الفنى للمنتخب سيتم مناقشته فى الجلسة المقبلة لمجلس الإدارة، والتى يتم تحديدها من جانب رئيس الاتحاد وعن طريق المدير التنفيذى، كما أن الجهاز الفنى ليس له دخل فى الأزمة، موضحا أن الأولمبية قالت إن هذا يطبق فى النواحى التجارية، فماجد عاشور وأشرف حلمى ليسا معينيين.

وأشار عاشور إلى أنهم قاموا خلال الساعات الماضية بتحرير محضر إثبات حالة بغلق المقر، وعندما حضرت الشرطة وجدت المقر مفتوحا، والموظفين متواجدين فيما عدا المدير التنفيذى لارتباطه بظروف مرض والدته، وبعد عودتى من المغرب، وخلال الفترة المقبلة سيتم تحديد موعد مجلس إدارة يتم الدعوة له عن طريق المدير التنفيذى وفقا للائحة والمادة 49 .

وفيما يخص اجتماع 5 فبراير فلم يكن هناك اتفاق لعقده، خاصة أن أى جلسة لابد الدعوة لها قبلها بأسبوع على الأقل.



خطاب الاولمبية بشأن المدير الفنى