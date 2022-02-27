شكرا لقرائتكم خبر عن جراحة ناجحة لمدافع الإسماعيلى فى الرباط الصليبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجري محمد عمار، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، جراحة ناجحة في الرباط الصليبي خلال الساعات الماضية بأحد المراكز الطبية بالقاهرة.

وجاءت العملية الجراحية التي خضع لها "عمار" ظهر اليوم الأحد تحت إشراف طبيب استشاري فى وجود إسلام محسن أخصائي إصابات الملاعب بالفريق الذى رافق اللاعب.

وتعرض "عمار" لهذه الإصابة خلال مشاركته مع الإسماعيلي في مباراة بيراميدز في تاسع جولات مسابقة الدوري العام والتي ستبعده عن الفريق لمدة تزيد عن 6 أشهر.

وحرص الدكتور مجدي باز طبيب الإسماعيلي على إجراء اتصالا هاتفيا للاطمئنان علي نجاح العملية الجراحية للاعب الفريق الشاب.