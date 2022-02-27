شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة الزمالك تغادر مطار محمد الخامس فى طريق العودة إلى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت طائرة بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، فى طريق العودة إلى القاهرة، عقب مواجهة الوداد فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس السبت، ومن المنتظر أن تصل طائرة بعثة الزمالك إلى مطار القاهرة فى الثامنة مساء اليوم.

وتعرض فريق الزمالك لخسارة مؤسفة امام الوداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين أمس بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، أحرز أهداف المباراة كل من أحمد سيد زيزو في الدقيقة 4 وتعادل للوداد زهير المترجي قبل ان يضيف امين فرحان هالدف الثاني في الدقيقة 37 قبل ان يحرز يحيي جبران الهدف الثالث والأخير في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد نقطتين من 3 مباريات، فيما يتصدر بترو اتليتكو الانجولي المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه الوداد المغربي برصيد 6 نقاط.

وقرر مرتضى منصور رئيس الزمالك إيقاف جميع مستحقات اللاعبين والجهاز الفني والاداري والطبي كما قرر استبعاد كل من مدحت عبد الهادي المدرب العام وأمير عزمي المدرب المساعد من الجهاز الفني للفريق الأول، يأتى ذلك بسبب سوء السلوك من الثنائي، كما قرر مرتضى منصور إحالة المدير الفني باتريس كارتيرون للتحقيق فور عودته إلى القاهرة.