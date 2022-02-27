شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. حمادة النقيب حارس اليد: هوايتى قراءة التاريخ ونجمى المفضل عادل إمام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب حمادة النقيب حارس مرمى منتخب اليد السابق.
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
قراءة التاريخ.
بتدخل المطبخ؟
بدخل المطبخ.
إيه الأكلة التى تتميز فيها؟
المسقعة واللازانيا.
من نجمك المفضل؟
عادل إمام.
من مطربك المفضل؟
عمرو دياب.
لو لم تكن لاعبا كنت تتمنى تكون أيه؟
طبيب.
مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله ؟
أحمد زكى.
بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
على حسب المكان.