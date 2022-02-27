شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. حمادة النقيب حارس اليد: هوايتى قراءة التاريخ ونجمى المفضل عادل إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب حمادة النقيب حارس مرمى منتخب اليد السابق.

قراءة التاريخ.

بدخل المطبخ.

المسقعة واللازانيا.

عادل إمام.

عمرو دياب.

طبيب.

أحمد زكى.

على حسب المكان.