مصدر لمصراوي: نبيه يقترب من العودة لجهاز الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أكد مصدر بنادي الزمالك، أن أسامة نبيه نجم منتخب مصر والفريق الأبيض السابق يقترب من العودة إلى الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أعلن مساء أمس السبت، استبعاد مدحت عبد الهادي وأمير عزمي مجاهد من الجهاز الفني للزمالك في أعقاب الخسارة أمام الوداد المغربي 3-1 كما أحال كارتيرون للتحقيق.

وكان الزمالك قد خسر أمام الوداد في المباراة التي جمعتهما بالمغرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة أن نبيه يقترب من العودة للجهاز الفني بالزمالك، بعدما عقد جلسة ودية مع مرتضى منصور خلال الساعات القليلة الماضية.

كما شدد المصدر على أن الساعات المقبلة ستحسم الموقف بشكل نهائي.

جدير بالذكر أن نبيه سبق له العمل بالجهاز الفني للزمالك قبل رحيله بسبب بعض الخلافات.