كرة سلة .. منتخب مصر يقهر الكونغو الديمقراطية في تصفيات المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:



أنهى منتخب مصر مشاركته في مرحلة الذهاب -النافذة الثانية- من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة 2023 بالفوز على الكونغو الديمقراطية 62-51 .

وتقدم المنتخب الكونغولي في الفترة الأولى بنتيجة 15-13 قبل أن يعوض الفراعنة تأخرهم ويفوزون بالفترة الثانية 17-9 لينتهي الشوط الأول 30-24.

وواصل المنتخب المصري حفاظه على تقدمه وأنهى الفترة الثالثة 14-9 ليتقدم في إجمالي النتيجة 44-33 قبل أن يحافظ الفراعنة على نفس الفارق في الجولة الرابعة والأخيرة التي انتهت بفارق 11 نقطة.

وغاب عن منتخب مصر في المباراة عمر طارق وعمر هشام للإصابة في الركبة و أحمد عادل "دولا " للإصابة في عضلة "السمانة".

ولعب منتخب مصر بجوار السنغال، كينيا، والكونغو الديمقراطية، في جولة الذهاب (النافذة الثانية) لينهي مشاركته بتحقيق فوزين وهو نفس ماحققه المنتخب الكونغولي في انتظار مباراة السنغال ضد كينيا التي تقام مساء اليوم في الجولة الأخيرة أيضاً .

وخسر منتخب مصر مباراه الأولة من السنغال بنتيجة ٧٥/٥٧ فيما فازت الكونغو الديموقراطية على كينيا 66-56.

وفي الجولة الثانية حقق منتخب مصر فوزاً عريضاً على منتخب كينيا بنتيجة 105-51 فيما فاز منتخب الكونغو الديموقراطية على السنغال بنتيجة 62-57 .

وتقام التصفيات بنظام جديد أُطلق عليه "النوافذ" وهو يعني الفترة الزمنية الذي تلعب فيها المنتخبات الوطنية مباريات التصفيات.

ولعبت النافذة الأولى في نوفمبر الماضي في أنجولا في الفترة من 26:28 نوفمبر بمشاركة 8 منتخبات قبل الانتقال للمرحلة الثانية التي بدأت الجمعة الماضية في العاصمة السنغالية دكار وتنتهى اليوم .

وشارك في النافذة الثانية - الحالية - 16 منتخب مقسمين على 4 مجموعات وضمت كل مجموعة 4 فرق تلعب مع بعضها (دور الذهاب).

النافذة الثالثة (جولة الإياب) ستلعب يوليو القادم حيث تلعب المنتخبات التي شاركت في النافذة الثانية مرة أخرى ليتم بعدها ترتيب المجموعات ويتأهل الثلاثة فرق الأولى من كل مجموعة من المجموعات الأربع للنافذتين الرابعة والخامسة.

النافذة الرابعة والخامسة تقومان على أساس دمج الفرق المتأهلة من الأربعة في مجموعتين كل مجموعة مكونة من 6 منتخبات مع الحفاظ على النقاط التي حصلوا عليها في الجولتين الثانية والثالثة.

ويتم دمج مجموعة مصر مع المجموعة الثانية التي تضم : جنوب السودان والكاميرون وتونس ورواندا بحيث يلعب منتخب مصر مع الفريق التي تأهلت من المجموعة الأخرى بنظام الذهاب والإياب وهو ما يسري على المجموعة الأولى والثالثة التي يتم دمجهما أيضاً.

وتلعب جولة الذهاب (المرحلة الرابعة) في أغسطس القادم فيما تلعب جولة الإياب (المرحلة الخامسة) في نوفمبر القادم.

يتأهل في أعقاب المرحلة الخامسة من التصفيات أصحاب الترتيب الأول والثاني من كل مجموعة من المجموعتين إلي جانب افضل صاحب مرتبة ثالثة.

ويستضيف المونديال ثلاثة دول اليابان والفلبين وأندونيسيا، ويتأهل لها 5 منتخبات أفريقية .