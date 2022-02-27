كأس كاراباو.. النهائي الأول لصلاح وذكرى سيئة لليفربول أمام تشيلسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

يستعد ليفربول لمواجهة نظيره تشيلسي، اليوم الأحد في تمام الساعة الـ6.30، في المباراة التي تجمع بينهما بنهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وأصبح محمد صلاح نجم ليفربول على موعد للتتويج بلقبه الخامس مع الريدز، منذ انضمامه لصفوف الفريق بداية موسم 2017-2018.

ونجح صلاح في التتويج مع ليفربول بكل من "دوري أبطال أوروبا موسم 2018-2019، كأس العالم للأندية 2019، كأس السوبر الأوروبي 2019، الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020.

ويرصد الخليج 365 أرقام ليفربول وتشيلسي في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية قبل مباراة اليوم:

النهائي الأول لصلاح

ويشارك صلاح اليوم في النهائي الأول له في مسيرته بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، والأول لليفربول منذ خسارة اللقب أمام مانشستر سيتي موسم 2015-2016.

المواجهات السابقة

شهد نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، مواجهة بين ليفربول وتشيلسي الإنجليزي مرة وحيدة عام موسم 2004-2005.

واستطاع تشيلسي حسم اللقب لصالحه بعد الفوز على ليفربول 3-2، في مباراة وصلت للأشواط الإضافية، وشهدت تسجيل ستيفين جيرارد أسطولة الريدز تسجيل هدف في شباك فريقه بالخطأ

الأكثر تتويجًا

يتصدر ليفربول ونظيره مانشستر سيتي قائمة الأكثر تتويجًا بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، حيث نجح الثنائي في حصد 8 ألقاب.

الأكثر خوضًا للمباراة النهائية

يعد ليفربول أكثر الفرق مشاركة في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بعد شارك في مباراة تحديد الفائز باللقب في 12 مناسبة سابقة، حصد اللقب 8 مرات، وكان وصيفًا في 4 نسخ.

كسر هيمنة مانشستر سيتي

أصبح مانشستر سيتي صاحب أطول سلسلة تتويج في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، حيث احتكر السيتزين اللقب في أخر 4 مواسم.

واستطاع وست هام يونايتد من كسر هيمنة مانشستر سيتي على البطولة، عندما التقى الفريقين في دور الـ16، ونجح الأول من التأهل بركلات الترجيح.