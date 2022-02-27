ماذا حدث داخل الزمالك في يناير قبل سلسلة اللا فوز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

على غير المتوقع لم ينجح البطل المصري حامل لقب مسابقة الدوري الممتاز في النسخة الماضية، نادي الزمالك بأن يحقق أي انتصار في دوري أبطال أفريقيا بمرحلة دور المجموعات بعد مرور 3 جولات.

تعادل الزمالك أمام بترو أتلتيكو ثم ساجرادا، ومن بعد ذلك خسر من الوداد البيضاوي في المغرب لينتهي نصف مباريات دوري الأبطال وفي جعبة الفريق الأبيض نقطتين فقط.

لكن ما الذي حدث داخل الزمالك، ليكون الانتصار الوحيد للفريق منذ بداية العام الجديد في بطولة كأس رابطة المحترفين التي ودعها في مراحل مبكرة؟

البدلاء ليسوا على المستوى المأمول

قال باتريس كارتيرون في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب الخسارة بنتيجة 3-0 أمام غزل المحلة في كأس الرابطة: "كانت فرصة للاعبين لم يظهورا بانتظام في الفترات الماضية، من أجل اظهار إمكانية الاعتماد عليهم".

وتابع: "لكني أرى أن العناصر التي لعبت 3 مباريات لم تقدم المستوى المنتظر، بالفعل هناك غيابات لكني أنى أن المتاح كان يجب أن يظهر بشكل أفضل".

وأضاف: "كان هناك سؤال دائم عن عدم وجود تغييرات كبيرة في الفريق، والمشاركة بـ11 لاعب ثابت دائما، لكن أظن أن الإجابة واضحة الآن، فهناك عناصر تصنع الفارق دائما مثل بشرقي، وطارق حامد والونش وعناصر أخرى"

تدخلات خاطئة

بالرغم من أن الفريق كان يعاني في كأس الرابطة بشكل واضح، قرر الزمالك بيع أحد اللاعبين المتاحين في وسط الملعب المدافع وهو محمود عبد العزيز، إلى المقاولون العرب، وكانت هناك محاولة من أجل بيع محمد أشرف "روقا" للإسماعيلي لكن لم تتم في النهاية.

قرر الزمالك أيضا إعادة أحمد عيد من الإسماعيلي من أجل دعم صفوف الفريق عن طريق قطع الإعارة، وبذلك وقع في خطأ قانوني كبير حيث لا يحق للنادي أن يقوم بذلك الإجراء خلال فترة العقوبة بإيقاف التعاقدات الموقعة على الفريق من جانب الاتحاد الدولي.

وأجبر الزمالك بذلك لاعب الفريق على العودة، وفي نفس الوقت لن يكون من حقه المشاركة حتى نهاية الموسم.

إصابة طارق حامد

بدأ غياب طارق حامد في يناير الماضي، وسط أنباء عن تعرضه لكدمة في الركبة خلال مران الفريق، ولم يتم الإعلان بشكل رسمي عن تفاصيل تخص مدة غياب اللاعب أو برنامجه العلاجي.

ومع امتداد فترة غياب اللاعب عن المباريات، اتضح عدم إمكانية تعويضه، ليبدأ النادي محاولات متتالية من أجل سد الفراغ الذي يعانيه وسط الملعب بغيابه، لكن لم يكن هناك البديل المناسب في أي لقاء.

حاول الزمالك الاعتماد على إمام عاشور في وسط الملعب، إضافة إلى الناشئ ماجد هاني الذي لعب أمام بترو أتلتيكو، وفي مباراة ساجرادا كانت هناك محاولة لتوظيف محمد عبد الغني في دور مدافع القلب ضمن طريقة 3-4-3.