مران الأهلي.. موسيماني يجتمع باللاعبين.. وأيمن أشرف يبدأ الجري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

عقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي الذي أقيم ظهر اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة بعد الخسارة أمام صنداونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الأهلي أمام صنداونز بهدف قاتل في المباراة التي أقيمت على ملعب إستاد القاهرة أمس السبت في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وحرص بيتسو موسيماني على الحديث مع اللاعبين عن ضرورة غلق صفحة مباراة صنداونز والعمل على تدارك بعض السلبيات التي حدثت في المباراة والتركيز في المرحلة القادمة، خاصة في ظل المنافسات المحلية والإفريقية المتتالية التي يخوضها الأهلي في الفترة الحالية.

واكتفى لاعبو الأهلي الذين خاضوا لقاء صنداونز بأداء مران استشفائي ضمن فقرات المران الجماعي، وخاضوا تدريبات بدنية خفيفة وجانبا من تدريبات الكرة قبل أن يستكملوا فقرات المران البدني في «الجيم» وذلك تجنبا للإجهاد.

وأدى اللاعبون الآخرون تدريبات بدنية مكثفة مع بداية فقرات المران الجماعي، وقاد كابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق، اللاعبين في جانب من التدريبات البدنية وتدريبات متنوعة بالكرة في بداية المران.

من جانبه، بدأ أيمن أشرف مدافع الفريق تدريبات الجري حول الملعب على هامش المران.

وأدى أيمن أشرف جلسة تدريبات بدنية في الجيم، ثم خاض بعدها فقرات بدنية وتدريبات الجري حول الملعب وذلك في ضمن برنامجه التأهيلي للتخلص من آلام الركبة.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة فاركو التي تقام في الثامنة مساء الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري الممتاز.