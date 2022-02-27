مدحت عبد الهادي يعتذر لحامل الكرات: "له مني كامل الاحترام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

اعتذر مدحت عبد الهادي المدرب العام السابق بالجهاز الفني لفريق الزمالك، عن الخسارة أمام الوداد المغربي في دوري أبطال أفريقيا، بجانب الاعتذار للطفل حامل الكرات.

وخسر الزمالك أمام الوداد بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما بالجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وشهدت المباراة واقعة بين عبد الهادي وأحد حاملي الكرات، نتج عنها سقوط الشاب على الأرض.

وكتب عبد الهادي اعتذارا رسميا للاعب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جاء فيه: "في البداية، أعتذر عن خسارة الفريق بالأمس من الوداد المغربي".

وأضاف: "ثانيا، هناك توضيح بشأن ما حدث بالأمس مع حامل الكرات، بالتأكيد لم أقصد إطلاقا إسقاط الشاب على الأرض، وأن ما في الأمر هو أثناء التوجه إليه لاستعجاله في إحضار الكرة، قمت بإسناد يدي على جسمه فسقط أرضًا".

وتابع: "أتقدم بإعتذار لهذا الشاب الصغير الجميل عن هذا الأمر الذي حدث مني بالتأكيد دون قصد أو تعمد".

وأتم: "له مني كامل الاحترام والتقدير كذلك الجماهير والشعب المغربي الشقيق".

جدير بالذكر أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك استبعد عبد الهادي وأمير عزمي مجاهد من الجهاز للفني للفريق الأبيض عقب الخسارة أمام الوداد، كما أحال باتريس كارتيرون المدير الفني للتحقيق.