تقرير.. ما هو مصير النسخة الماضية لكأس مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

لا يزال وضع النسخة الماضية من بطولة كأس مصر 2020/2021 معلقًا منذ توقف المسابقة يوم 25 سبتمبر الماضي عند الدور ربع النهائي، ليبقى الموقف غامضًا في ظل عدم الإعلان عن أي قرار رسمي من جانب اتحاد الكرة.

وكان الزمالك تأهل إلى نصف النهائي ليضرب موعدا أمام أسوان، فيما وصل الأهلي إلى ربع النهائي أمام بيراميدز، وينتظر بتروجيت الفريق الفائز من تلك المباراة لمواجهته في المربع الذهبي.

وأعلن اتحاد الكرة انطلاق دور الـ32 من بطولة كأس مصر للموسم الجديد 2021/2022 خلال الأيام من 11 إلى 14 مارس المقبل، حيث وضعت القرعة الأهلي في مواجهة المصري سلوم، والزمالك في مواجهة الداخلية.

فلماذا تأخر الإعلان رسميا عن إلغاء النسخة الماضية من كأس مصر؟

علم الخليج 365 أن وجود خلاف على المقابل المادي بين اتحاد الكرة والشركة الراعية هو ما يؤخر الإعلان رسميا عن إلغاء شكل المسابقة.

وعرض اتحاد الكرة على الشركة الراعية التنازل عن بعض المستحقات بعد إلغاء المسابقة نظرا لضيق الوقت لاستئناف مبارياتها.

وترفض الشركة الراعية إلغاء البطولة نظرا لإقامة مباراة هامة بين الأهلي وبيراميدز واحتمالية مواجهة الأهلي للزمالك في المباراة النهائية حال تأهل الفريقين، وهي المباراة التي تعول عليها الشركة الراعية في الحصول على مقابل مادي مجزي.

وعلمت الأندية بوجود اتجاه لدى اتحاد الكرة لإلغاء بطولة كأس مصر للموسم الماضي، ليبقى هذا السيناريو هو الأقرب للتحقق خلال الأيام المقبلة، لكن دون أي توضيح رسمي من جانب مسؤولي الجبلاية.

تهديد بالانسحاب

أكد نادي أسوان، الناشط في دوري القسم الثاني، أنه يدرس الانسحاب من بطولة كأس مصر في نسختها الجديدة التي تقام في العام الحالي، حيث كان من المفترض أن يواجه الزمالك في نصف النهائي.

وقال أسوان في منشور عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" إنه سيتم عقد اجتماعات لدراسة الانسحاب من بطولة كأس مصر 2022 في دور الـ32 أمام البنك الأهلي اعتراضاً على قرار إلغاء بطولة كأس مصر 2021 في دور نصف النهائي.

وأضاف أنه سيتم طرح بيان قريباً يفيد بحقوق نادي أسوان الكاملة.

ووصل أسوان إلى نصف نهائي نسخة كأس مصر في الموسم الماضي بعد مشوار طويل تجاوز خلاله كلا من سوهاج (3-1) بدور الـ32، الجونة (1-0) في دور الـ16، المصري (5-4) بركلات الترجيح بعد التعادل (2-2) في ربع النهائي.

من جانبه، أكد خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض سيُحرم من الفوز ببطولة كأس السوبر المصري بعد إلغاء المسخة الماضية من مسابقة كأس مصر.

وقال الغندور في منشور له عبر حسابه على "فيسبوك": "بعد إلغاء كأس مصر اللي الزمالك كان على بعد خطوة من النهائي، الزمالك يُحرم من بطولة السوبر المصري بعد فوزه بالدوري المصري الموسم الماضي".

موقف اتحاد الكرة

في سبتمبر الماضي، أعلن اتحاد الكرة تأجيل مباريات ربع النهائي (دور الثمانية) ونصف النهائي لبطولة كأس مصر بسبب معسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي ليبيا بتصفيات كأس العالم.

ومن المقرر أن يتأهل الفائز من مواجهة الأهلي وبيراميدز لخوض الدور قبل النهائي من الكأس أمام بتروجيت، في الوقت الذي تقام فيه المواجهة الثانية من الدور نفسه بين الزمالك وأسوان.

وردا على مصير البطولة التي لم تكتمل، أكد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم: "حاليا هناك بطولة كأس للموسم الجديد سنعمل على تحديد المواعيد المناسبة لها".

وكان خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، صرح في وقت سابق أن اتحاد الكرة سيرى إذا كان هناك فرصة لاستكمالها، مؤكدا أن الأهم هو منتخب مصر ومشوار الصعود لكأس العالم.

وفي قرعة كأس مصر للموسم الجديد، أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات وعضو اتحاد الكرة، أن هناك جلسة ستجمعهم بالشركة الراعية لحسم مصير النسخة الماضية من بطولة الكأس.

لكن الجلسة التي جمعت مسؤولو اتحاد الكرة مع الشركة الراعية لكأس مصر لم يتم التوصل خلالها لاتفاق نهائي بشأن النسخة الماضية، ليبقى مصير البطولة غامضا حتى الآن.