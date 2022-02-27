لم يصنع فرصة واحدة .. 3 أسباب لخسارة الزمالك أمام الوداد (تحليل رقمي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

أصبح موقف الزمالك صعب في المجموعة الرابعة من دور المجموعات بعد الهزيمة 3-1 أمام الوداد المغربي في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الثالثة.

يمتلك الزمالك نقطتين فقط في المركز الثالث، ويتصدر بترو أتلتيكو الأنجولي برصيد 7 نقاط، ويأتي الوداد في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

ورغم صعوبة موقف الزمالك ولكن مازال مصيره في التأهل إلى دور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا في يده، بالفوز في الثلاثة مباريات القادمة أمام الوداد، بترو أتلتيكو وساجرادا على الترتيب دون النظر لنتائج الأخرين، ليصل الأبيض للنقطة الـ11 ويحسم تأهله رسميًا.

أخطاء الدفاع وأبو جبل

استطاع الزمالك في بداية المباراة أمام الوداد تسجيل هدفًا عن طريق أحمد سيد زيزو في الدقيقة 3، ولكن تراجع الأبيض بشكل كبير، ليعود المضيف في النتيجة ويفوز بالثلاثة.

محمود علاء وحمزة المثلوثي اشتركا في خطأ مزدوج أسفر عن الهدف الأول بعد أن فشل الثنائي في ابعاد الكرة عن مناطق الخطورة، ليستغل الوداد الخطأ ويعادل النتيجة في الدقيقة 27.

الهدف الثاني كان بخطأ جديد ولكن عن طريق محمد أبو جبل الذي فشل في ابعاد الكرة بشكل صحيح، لتصل إلى أمين فرحان لاعب الوداد الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 37.

وسط الملعب المدافع

غاب عن الزمالك وسط الملعب المدافع، الذي يقوم دوره على افساد هجمات الخصم وقطع الكرة، ليصبح الوداد في حرية تامة في وسط ملعب الأبيض.

رغم وجود إمام عاشور ويوسف أوباما، إلا أن الثنائي دورهم هجومي أكثر، ليصبح هناك مساحات كبيرة استغلها لاعبي الوداد بشكل مميز في المباراة.

صانع الألعاب

مازال يعاني الزمالك في هذا المركز رغم وجود محمود عبد الرازق شيكابالا، حبث لم ينجح في خلق فرص كافية، طول 90 دقيقة لم ينجح الأبيض في تشكيل خطورة على مرمى الوداد سوى في محاولتين فقط ناجحتين.

أصبح لا يوجد ربط بين خطي الدفاع الهجوم، وغاب اللاعب الذي يستطيع التحول بالكرة وصناعة الأهداف، حيث كانت الأهداف المتوقعة للزمالك في المباراة أمام الوداد 0.5 هدفًا فقط.

احصائيات الزمالك في المباراة:

ركنيات: 1

محاولات: 5 منهم 2 ناجحة بنسبة 40%

الأهداف المتوقعة: 0.5 هدفًا

خلق الفرص: 4

الاستحواذ: 49%

التمريرات: 395 منهم 310 ناجحة بنسبة 78%

العرضيات: 9 منهم 2 صحيحة بنسبة 22%

المراوغات: 13 منهم 6 صحيحة بنسبة 46%

الفوز بالكرة: 89 مرة

خسارة الكرة: 29 مرة