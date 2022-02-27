الاتحاد الدولي للجودو يعلن إيقاف بوتين عن رئاسته الشرفية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

اتخذ الاتحاد الدولي للجودو موقفا إزاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إثر الغزو الروسي لأوكرانيا، وأعلن تعليق رئاسته الشرفية للاتحاد.

وذكر الاتحاد في بيان أصدره اليوم الأحد :"في ضوء الحرب الدائرة في أوكرانيا، يعلن الاتحاد الدولي للجودو تعليق دور السيد فلاديمير بوتين كرئيس شرفي للاتحاد وسفيرا له."

وتجدر الإشارة إلى أن بوتين يعد لاعبا جيدا في الجودو،وحصل على الحزام الأسود في اللعبة.

وتتمتع روسيا بحضور قوي في لعبة الجودو ويعد ماريوس فيزر رئيس الاتحاد الدولي للعبة صديقا لبوتين كما أن الروسي سيرخي سولوفيتشيك يرأس الاتحاد الأوروبي للعبة، ويحظى الاتحادان الدولي والأوروبي برعاية كبيرة من روسيا.

وتقرر أمس الأول الجمعة إلغاء بطولة "جراند سلام" التي كانت مقررة في مدينة قازان الروسية في مايو المقبل.

وتواجه روسيا عزلا متزايدا في عالم الرياضة لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لم يحسم موقفه بعد إزاء طلب بولندا والسويد عدم اللعب أمام روسيا في الملحق الأوروبي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

أما الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) فقد أعلن بالفعل أن أي مباريات ضمن مسابقاته لن تقام في روسيا وأوكرانيا، ومن المنتظر أن يدرس الوضع فيما يتعلق بعقد الرعاية الموقع بينه وبين شركة "غازبروم" الروسية.

وقال هانز يواخيم فاتسكه الرئيس المؤقت للاتحاد الألماني لكرة القدم إنها "أموال قذرة" وأضاف :"لا يمكننا الحصول عليها بعد الآن"، كما قال بيتر بيترز المرشح لرئاسة الاتحاد إنه "يوافق بوضوح" على إنهاء هذا التعاون.

وترعى شركة "غازبروم" بطولة دوري الأبطال وكذلك كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) المقررة في ألمانيا، لكن نادي شالكه المنافس في دوري الدرجة الثانية الألماني، أزال اسم الشركة بالفعل من قمصان لاعبيه بعد إنهاء الرعاية.

ولا تزال بطولة العالم للكرة الطائرة واحدة من عدد قليل من الأحداث الرياضية المقررة في روسيا، حيث من المفترض أن تقام في أغسطس المقبل.

ومع ذلك، يخضع الأمر للدراسة، حيث أعلنت بعض الدول عدم سفر منتخباتها للمشاركة في البطولة في روسيا.