تشيلسي يصدر بيانا بشأن أوكرانيا دون ذكر اسم روسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أصدر نادي تشيلسي الإنجليزي المملوك للملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، بيانا من 24 كلمة بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا، دون ذكر اسم روسيا على الإطلاق.

وجاء في بيان تشيلسي الذي أصدره اليوم الأحد: "الوضع في أوكرانيا مروع ومدمر. نادي تشيلسي يتعاطف مع الجميع في أوكرانيا. الجميع في النادي يصلون من أجل السلام."

وأعلن أبراموفيتش أمس السبت منح أمناء المؤسسة الخيرية للنادي حق الإشراف على النادي الإنجليزي ورعايته، لكن وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" ذكرته أنه سيظل مالكا للنادي.

ويعد أبراموفيتش من بين الأشخاص الأكثر ثراء في روسيا، ويعد شخصا مقربا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ذكرته أنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كان سيتلقى عقوبات ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة البريطانية تجاه روسيا.