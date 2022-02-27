شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة عتاب بين موسيمانى ونجوم الأهلى بعد خسارة صن داونز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى على تويتر صوراً من الجلسة التى جمعت بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة، مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران الجماعي الذى أقيم ظهر اليوم، الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين عن ضرورة غلق صفحة مباراة صن داونز التى أقيمت أمس فى الجولة الثالثة لدوري أبطال أفريقيا، والعمل على تدارك بعض السلبيات التى حدثت فى المباراة والتركيز فى المرحلة المقبلة، خاصة فى ظل المنافسات المحلية والأفريقية المتتالية التى يخوضها الأهلي الفترة الحالية.

وتحدث المدير الفني مع بعض لاعبي الأهلي بشأن أخطاء مباراة صن داونز التى خسرها المارد الأحمر بهدف نظيف، وشرح للاعبيه هذه الأخطاء فى الجلسة التى استغرقت حوالي 25 دقيقة.

واستأنف الفريق تدريباته ظهر اليوم، الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة وذلك دون الحصول على راحة بعد مواجهة صن داونز أمس.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة فاركو التي تقام في الثامنة مساء الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري الممتاز.