شكرا لقرائتكم خبر عن مران صباحى للإسماعيلى استعدادا لمواجهة مصر المقاصة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض مجموعة من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي مران ظهر اليوم على "عبد الرحمن أنوس" باستاد الإسماعيلية، تحت قيادة الجهاز الفنى المعاون الذي ضم كل من عطيه السيد المدرب العام وأحمد سمير فرج المدرب المساعد وسيد توفيق مدرب حراس المرمي.

ومن المقرر أن يؤدي الفريق أيضًا تدريبات عصر اليوم تحت قيادة المدير الفني حمد إبراهيم وجهازه المعاون، وذلك في إطار الاستعداد للقاء مصر المقاصة بعد غدٍ الثلاثاء علي ملعب الكلية الحربية ضمن منافسات الأسبوع الـ 11 من عمر منافسات الدوري المحلي.

وعلي هامش المران، خاض محمود عبد الله جناح الفريق تدريبات بشكل إضافي قبل أن يعقد أحمد سمير فرج المدرب المساعد إجتماعا معه من أجل تحفيزه.