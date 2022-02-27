شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكتفى بتدريبات استشفائية استعداداً لفاركو خوفاً من الإجهاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتفى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى الذين خاضوا لقاء صن داونز أمس في دوري أبطال أفريقيا، بأداء مران استشفائى ضمن فقرات المران الجماعي الذى أقيم ظهر اليوم، الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية خفيفة وجانبا من تدريبات الكرة قبل أن يستكملوا فقرات المران البدني في «الجيم» وذلك تجنبا للإجهاد.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى تدريبات بدنية مكثفة مع بداية فقرات المران الجماعي الذي أقيم ظهر اليوم، الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة. وقاد كابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق، اللاعبين فى جانب من التدريبات البدنية وتدريبات متنوعة بالكرة في بداية المران.

واستأنف الفريق تدريباته ظهر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة وذلك دون الحصول على راحة بعد مواجهة صن داونز أمس في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة فاركو التي تقام في الثامنة مساء الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري الممتاز.