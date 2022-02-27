شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب كارتيرون مع الزمالك الموسم الحالى بعد الخسارة أمام الوداد المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد نادى الزمالك تراجع في نتائج الفريق في الفترة الأخيرة سواء في البطولة المحلية وهى الدورى العام أو بطولة دورى أبطال أفريقيا، والتي كان أخرها الهزيمة من الوداد المغربى بثلاثية مقابل هدف في اللقاء الذى أقيم بالدار البيضاء.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدورى برصيد 19 نقطة، خلف بيراميدز والأهلى، المتصدرين المركز الأول والثانى على الترتيب.

وكذلك يحتل المركز الثالث بالمجموعة الرابعة بدورى أبطال أفريقيا بفارق 4 نقاط كاملة عن وصيف المجموعة وخمس نقاط عن المتصدر بعد خسارته أمس، حيث يمتلك الزمالك نقطتين من 3 مباريات، فيما يتصدر بترو اتليتكو الأنجولي المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه الوداد المغربي برصيد 6 نقاط.

وبالرجوع إلى كشف حساب كارتيرون مع الفريق نجد أنه قاد الأبيض خلال الموسم الجارى في 14 مباراة منها 9 بالدورى و5 بدورى أبطال أفريقيا، حقق الزمالك الفوز في 8 مواجهات ، وتعادل في 3 وخسر في مثلها.

على مستوى بطولة الدورى قاد الفريق في 9 مباريات حقق الفوز في 6 منها وتعادل في واحدة و خسر اثنان، حيث جمع 19 نقطة من المواجهات الستة التي تولى قيادة الفريق فيها.

وفى البطولة الأفريقية قاد الأبيض في 5 مباريات فاز في اثنان، وتعادل في مثلها وخسر واحدة.