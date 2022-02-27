شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف يبدأ الجرى حول الملعب فى مران الأهلى استعداداً لفاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى، تدريبات الجري حول الملعب على هامش المران الجماعي للفريق الذى أقيم ظهر اليوم، الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة.

وأدى أيمن أشرف جلسة تدريبات بدنية في «الجيم»، ثم خاض بعدها فقرات بدنية وتدريبات الجري حول الملعب وذلك فى ضمن برنامجه التأهيلي للتخلص من آلام الركبة.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة فاركو التي تقام فى الثامنة مساء الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

ويتسلّح موسيماني فى مبارياته المقبلة بعودة أكثر من لاعب مُصاب للفريق وهو ما ظهر في مباراة صن داونز الأخيرة التي ضم لها المدير الفني 22 لاعباً هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر.