شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يشرح للاعبين أسباب خسارة الأهلي من صن داونز فى محاضرة 25 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد يتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي ، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران الجماعي الذى أقيم ظهر اليوم، الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين عن ضرورة غلق صفحة مباراة صن داونز التى أقيمت أمس فى الجولة الثالثة لدوري أبطال أفريقيا، والعمل على تدارك بعض السلبيات التى حدثت فى المباراة والتركيز فى المرحلة المقبلة، خاصة فى ظل المنافسات المحلية والأفريقية المتتالية التى يخوضها الأهلي الفترة الحالية.

وتحدث المدير الفني مع بعض لاعبي الأهلي بشأن أخطاء مباراة صن داونز التى خسرها المارد الأحمر بهدف نظيف، وشرح للاعبيه هذه الأخطاء فى الجلسة التى استغرقت حوالي 25 دقيقة.

واستأنف الفريق تدريباته ظهر اليوم، الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة وذلك دون الحصول على راحة بعد مواجهة صن داونز أمس.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة فاركو التي تقام في الثامنة مساء الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري الممتاز.