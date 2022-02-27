موعد مباراة بيراميدز والصفاقسى التونسى فى الكونفدرالية

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القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز مباراة قوية عندما يلتقى مع الصفاقسى التونسى، يسعى خلالها كل منهما لتحقيق الفوز فى صراع التأهل لدور الثمانية بالبطولة.

موعد مباراة بيراميدز والصفاقسى

يستضيف فريق بيراميدز نظيره الصفاقسى التونسى فى السادسة مساء اليوم، الأحد، على ملعب الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية.

ترتيب مجموعة بيراميدز

ويعتلى بيراميدز ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط، فيما يأتى أهلى طرابلس فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط، والصفاقسى فى المركز الثالث بنفس رصيد النقاط، وزناكو الزامبى فى المركز الرابع بدون نقاط.

المباراة لن تكون سهلة على الفريقين خاصة وإن كل منهما يضم عناصر قوية وسط صفوفه، حيث يحتل فريق بيراميدز المركز الأول بجدول ترتيب الدورى برصيد 23 نقطة، بعد أن لعب 9 مباريات حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى مباراتين ولم يخسر أى مباراة، وسجل لاعبوه 18 هدفا وسكنت شباكه 5 أهداف، فيما يحتل الصفاقسى المركز الثالث بترتيب المجموعة الأولى بالدورى التونسى برصيد 13 نقطة، بعدما لعب 7 مباريات حقق الفوز في 4 وتعادل في مباراة وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 7 أهداف، وسكنت شباكه 4 أهداف.

قائمة بيراميدز

وضم إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز 22 لاعبًا بقائمة المباراة، وهم حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان، خط الدفاع: على جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - حسين السيد، خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - محمد صادق - نبيل دونجا - إبراهيم توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - محمود صابر، خط الهجوم: محمود وادي - فاجري لاكاي - دودو الجباس.

ومنح إيهاب جلال تعليمات خاصة لخط هجوم الفريق قبل مواجهة الصفاقسى، وقام المدير الفنى بمنح تعليمات لرمضان صبحى والجنوب أفريقى فاخرى لاكاى فى كيفية العمل على اختراق دفاعات الفريق التونسى، كما حصل إيهاب جلال على تسجيلات لبعض مباريات الفريق التونسى من أجل الإطلاع عليها، واطلع جلال على بعض مباريات فريق الصفاقسى من أجل الوقوف على طريقة لعب الفريق التونسى وعناصر القوة والضعف حتي يتمكن من التحضير الجديد للمباراة.