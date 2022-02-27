شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين محمد شرف مديرا فنيا لفريق 2001 بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد بيبو، مدير قطاع الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، تولى محمد شرف مهمة المدير الفني لفريق الشباب مواليد 2001.

وعمل محمد شرف من قبل مديرًا فنيًا لفريق أهلي 2001، وفاز معه ببطولة الجمهورية، وعمل كذلك مديرًا فنيًا لأهلي 2003، ثم رحل لتولي مهمة المدرب العام للفريق الأول بنادي الإنتاج الحربي، قبل أن يعود مجددًا لقطاع الناشئين بالأهلي.

ومن المقرر أن يبدأ محمد شرف مهمته مع أهلي 2001 اليوم الأحد، حيث يقود تدريبات الفريق استعدادًا لمباراته المقبلة في دوري الجمهورية للشباب أمام المقاولون العرب، والمقرر لها السبت المقبل.