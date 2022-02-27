شكرا لقرائتكم خبر عن متى يعود محمد شريف لمغازلة الشباك مع الأهلى بعد صيام 63 يوماً؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش محمد شريف مهاجم الأهلى ومنتخب مصر أزمة تهديفية الفترة الأخيرة بعدما ابتعد عن حسابات المدير الفني لمنتخب مصر كارلوس كيروش، الذى وضعه على مقاعد البدلاء في كأس أمم أفريقيا بالكاميرون بجانب صيامه التهديفي مع الأهلى الفترة الأخيرة.

وشارك محمد شريف فى 4 مباريات فقط بكأس الأمم الأفريقية الأخيرة، بواقع 54 دقيقة لعب لم يسجل أو يصنع خلالها، وكانت أطول مشاركاته فى لقاء كوت ديفوار لمدة 29 دقيقة فقط، كما تعرض شريف لموقف أكثر صعوبة، بعد الدفع به أمام الكاميرون فى نصف النهائي، ثم استبداله عقب 12 دقيقة فقط.

وعلى صعيد الأهلى لعب محمد شريف 13 مباراة مع المارد الأحمر هذا الموسم نجح فى تسجيل 4 أهداف وصنع هدفين، وصام شريف عن التهديف فى المباريات التي شارك بها مع الأهلي عقب كأس الأمم الأفريقية، حيث ظهر فى مواجهة بالميراس البرازيلي بديلا، قبل المشاركة أساسيا أمام الهلال السعودي فى مونديال الأندية، ثم ضد الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا، والمقاصة في الدوري المصري ثم أمام صن داونز بدوري الأبطال.

ويعود تاريخ آخر هدف سجله محمد شريف مع الأهلى لـ 26 ديسمبر 2021 حينما سجل فى مرمى فيوتشر بالدوري المصرى بما يعادل 63 يوماً.

وأغلق الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني ملف مباراة صن داونز الجنوب أفريقي التي أقيمت أمس، السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات فى دوري أبطال أفريقيا.

وبدأ الجهاز يُركّز في مباراة فاركو المقرر لها الثلاثاء المقبل باستاد الإسكندرية في الجولة الـ11 لبطولة الدورى، ويتطلع المارد الأحمر لمواصلة الانتصارات المحلية بعد الفوز الكبير على المقاصة برباعية نظيفة فى الجولة الماضية.