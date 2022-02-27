بيراميدز والمصرى على قمة المجموعة فى الكونفدرالية قبل الجولة الثالثة

القاهرة - سامية سيد - يستكمل اليوم، الأحد، فريقا بيراميدز والمصري مشوارهما فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يحل النادي المصري ، فى السادسة مساءً، ضيفاً على أوتوهو الكونغولي، فى المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بنسختها التاسعة عشرة، والتي تقام باستاد الشهداء بعاصمة الكونغو الديمقراطية "كينشاسا"، ويسعى الفريق البورسعيدي لمواصلة عروضه الأفريقية القوية والانفراد بصدارة مجموعته.

ويحتل النادي المصري صدارة مجموعته برصيد 4 نقاط بعد التعادل مع القطن الكاميروني خارج الديار، ثم الفوز على مازيمبي بالإسكندرية بهدفين دون رد، بينما يحتل مازيمبي المركز الثاني بثلاث نقاط، والقطن الكاميروني في المركز الثالث برصيد نقطتين، ويتذيل أوتوهو المجموعة برصيد نقطة واحدة.

بينما يستضيف فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز نظيره الصفاقسى التونسى في السادسة مساء اليوم الأحد، على ملعب الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية، في مواجهة قوية على كلا الفريقين حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز في صراع التأهل لدور الثمانية بالبطولة.

ويعتلى بيراميدز ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط، فيما يأتى أهلى طرابلس فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط، والصفاقسى فى المركز الثالث بنفس رصيد النقاط، وزناكو الزامبى فى المركز الرابع بدون نقاط.