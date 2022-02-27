موعد مباراتي الأهلي والزمالك المقبلتين في أبطال إفريقيا بعد خسارتهما أمام صن داونز والوداد

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يواجه الأهلي، نظيره المريخ السودانى، في التاسعة مساء السبت المقبل، 5 مارس، باستاد الأهلى والسلام، في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتلقى النادي الأهلي الخسارة الأولى له في بطولة دوري أبطال إفريقيا بهدف دون رد، أمام صن داونز الجنوب إفريقي، في اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثالثة.

وتوقف رصيد النادي الأهلي عند نقطة واحدة ليبقى في المركز الثالث بالمجموعة الأولى فيما ارتفع رصيد صن داونز إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة.

وكان الأهلي قد تعادل مع الهلال السوداني بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم بالجولة الثانية، فيما تأجلت الجولة الأولى للفريق الأحمر أمام المريخ السوداني بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.

وفيما يلي ترتيب مجموعة الأهلي بدورى ابطال أفريقيا بعد الخسارة أمام صن داونز:

1- صن داونز الجنوب أفريقي 7 نقاط من 3 مباريات

2- المريخ السوداني 4 نقاط من مباراتين

3- الأهلي نقطة واحدة من مباراتين

4-الهلال السوداني نقطة واحدة من 3 مباريات

سيناريوهات تأهل الأهلي من مجموعات دوري أبطال إفريقيا:

السيناريو الأول :الأهلي أمامه 4 مباريات بـ 12 نقطة والفوز بهم جميعًا يضمن له التأهل دون النظر إلى نتائج المنافسين.

السيناريو الثاني: الفوز في 3 مباريات "على المريخ في المباراتين وعلى الهلال بالقاهرة"، يرفع الأهلي وقتها رصيده للنقطة رقم 10 ويتأهل أيضًا إلى ربع النهائي.

السيناريو الثالث: الفوز في مباراتي المريخ والتعادل أمام الهلال والخسارة أمام صن داونز بجنوب إفريقيا، وقتها سيجمع الأهلي 8 نقاط ويتأهل بشرط خسارة الهلال أمام المريخ وخسارة المريخ أمام صن داونز الجنوب إفريقي.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

على الجانب الأخر، يستضيف فريق الزمالك، الوداد المغربى فى الرابعة عصر الجمعة 11 مارس المقبل، باستاد القاهرة الدولى فى الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

فاز فريق الوداد المغربي على ضيفه الزمالك 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما السبت في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ورفع الوداد رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني وتوقف رصيد الزمالك عند نقطتين في المركز الثالث.

وكان الزمالك تعادل أمام بيترو اتليتكو، وساجرادا الانجولي، في الجولتين الاولى والثانية بدوري المجموعات.

وفيما يلي ترتيب مجموعة الزمالك بدورى أبطال إفريقيا بعد الهزيمة من الوداد المغربي:

١- بيترو اتليتكو 6 نقاط

٢- الوداد المغربي 6 نقاط

٣- الزمالك نقطتين

4 - ساجرادا الانجولي نقطه وحيدة

سيناريوهات تؤهل الزمالك إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا:

السيناريو الأول: فوز الزمالك في مبارياته الثلاث القادمة أمام كل من الوداد وساجرادا بالقاهرة وبتروأتلتيكو بأنجولا، بشرط تعادل أو خسارة الوداد أمام بتروأتلتيكو بالمغرب.

السيناريو الثاني: فوز الزمالك في مبارياته الثلاث مع فوز الوداد على بترو أتلتيكو بالمغرب وتحقيق ساجرادا المفاجأة والفوز على بتروأتلتيكو في الجولة المقبلة.

السيناريو الثالث: الفوز على الوداد وساجرادا بالقاهرة والتعادل مع بتروأتلتيكو في أنجولا بشرط فوز كل من الوداد وساجرادا على بتروأتلتيكو.