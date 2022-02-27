شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل الفراعنة لربع نهائي كأس العالم للشيش.. وانسحاب أوكرانيا أمام روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح المنتخب المصري فى التأهل لربع نهائي بطولة كأس العالم لسلاح الشيش رجال، المقامة بالقاهرة، وبالتحديد صالة 1 باستاد القاهرة الدولي، خلال الفترة من 25 وحتى 27 من فبراير الجاري.

وجاء تأهل المنتخب المصرى بعد فوزه على نظيره الكندى فى مباراة ماراثونية انتهت بنتيجة 45-44 لصالح منتخبنا الوطني، ليلتقى منتخب مصر مع نظيره الأمريكي في ربع النهائي.

وتأهل كل من أمريكا، وروسيا، مصر، إيطاليا، هونج كونج، واليابان، وفرنسا لربع النهائي.

وجاء تأهل المنتخب الأمريكي لربع النهائي بعد فوزه على المجر بنتيجة 45-22, كما فاز منتخب فرنسا على اسبانيا بنتيجة 45-19، واستطاع الفريق الإيطالي الفوز على نظيره الهولندي بنتيجة 45-32.

كما فاز منتخب اليابان على نظيره البولندي بنتيجة 45-36، وفاز المنتخب الكوري على نظيره الألماني بنتيجة 42-41، وفاز منتخب هونغ كونغ على منتخب جورجيا بنتيجة 45-27.

وتأهل المنتخب الروسي لدور ربع النهائي بعد انسحاب نظيره الأوكرانى من المباراة.

ويضم المنتخب الوطني بين صفوفه 4 لاعبين هم "علاء أبو القاسم - محمد ماهر حمزة - محمد حسن - محمد عصام".

ويضم الجهاز الفني للفراعنة: "أشرف مسعد مدرب - أنس محمود مدرب - مصطفى نهاد مدرب - طه يوسف طبيب المنتخب - أيمن غنيم مدير إداري"، ويشرف على المنتخبات الوطنية أحمد نبيل.

الجدير بالذكر، أن الروسي فلاديسلاف ميلينيكوف قد توج بالميدالية الذهبية بعد فوزه في النهائي على مواطنه أنتون بروداشيف بنتيجة ليحصد زميله الميدالية الفضية.