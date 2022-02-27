شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ الاستعداد لمواجهة فاركو فى الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى على فيس بوك جانبا من بداية استعدادات الفريق لمباراة فاركو المقرر لها الثلاثاء المقبل باستاد الإسكندرية فى الجولة الـ11 لبطولة الدورى، ويتطلع المارد الأحمر لمواصلة الانتصارات المحلية بعد الفوز الكبير على المقاصة برباعية نظيفة فى الجولة الماضية.

أغلق الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني ملف مباراة صن داونز الجنوب أفريقي التي أقيمت أمس، السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات فى دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الأهلي اليوم مراناً خفيفاً ويتحدث الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني مع لاعبي الفريق عن بعض الأمور الخاصة بالمرحلة المقبلة وضرورة إغلاق ملف صن داونز والتركيز في الملف المحلي من أجل المُضي قُدماً نحو استعادة درع الدوري.

ويتسلّح موسيماني في مبارياته المقبلة بعودة أكثر من لاعب مُصاب للفريق وهو ما ظهر في مباراة صن داونز الأخيرة التي ضم لها المدير الفني 22 لاعباً هم، محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر.