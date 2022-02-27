شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية: مباراة الأهلى وبيراميدز فى موعدها ولا يوجد سبب للتأجيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة، على الأنباء التى ترددت حول تأجيل لقاء الأهلي وبيراميدز بالدورى المقرر له يوم 8 مارس المقبل، وأكد مسئولو الرابطة أنه لا توجد نية لتأجيل المباراة، ولم يحدث أن طلب الأهلي ذلك من الأساس.

وأوضح مسئولو رابطة الأندية أن مباراة الأهلي وبيراميدز ستقام في موعدها خاصة بعد تحديد يوم 12 مارس المقبل، موعداً للقاء الأهلي مع صن داونز بجنوب أفريقيا في دوري أبطال أفريقيا وبالتالي لا توجد أزمة أمام الأهلي في خوض لقاء بيراميدز يوم 8 مارس.