شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية: مباراة الأهلى وبيراميدز فى موعدها ولا يوجد سبب للتأجيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - رد مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة، على الأنباء التى ترددت حول تأجيل لقاء الأهلي وبيراميدز بالدورى المقرر له يوم 8 مارس المقبل، وأكد مسئولو الرابطة أنه لا توجد نية لتأجيل المباراة، ولم يحدث أن طلب الأهلي ذلك من الأساس.
وأوضح مسئولو رابطة الأندية أن مباراة الأهلي وبيراميدز ستقام في موعدها خاصة بعد تحديد يوم 12 مارس المقبل، موعداً للقاء الأهلي مع صن داونز بجنوب أفريقيا في دوري أبطال أفريقيا وبالتالي لا توجد أزمة أمام الأهلي في خوض لقاء بيراميدز يوم 8 مارس.
وتأجلت مباراة الأهلى وبيراميدز من الجولة الثامنة بمسابقة الدورى وكان موعدها الأول يوم 30 ديسمبر الماضى، بسبب معسكر منتخب مصر استعدادا لبطولة أمم افريقيا بالكاميرون.
من ناحية أخرى، قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، تطبيق تقنية الفيديو في كأس مصر بداية من دور الـ32، حيث تقام مباريات هذا الدور فى الفترة من 11 حتى 14 مارس المقبل.
وكانت اللجنة الثلاثية السابقة لإدارة اتحاد الكرة، قررت تطبيق تقنية الفيديو فى مباريات قبل نهائى ونهائى كأس مصر فقط ترشيدا للنفقات، قبل أن يقرر المجلس الحالى تطبيق التقنية من دور الـ32 للبطولة.