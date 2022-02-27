شكرا لقرائتكم خبر عن صن داونز يوقف سلسلة انتصارات الأهلى على ملعبه بعد 35 مباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق صن داونز بطل جنوب أفريقيا فى إلحاق هزيمة مفاجئة بفريق الكرة بالنادى الاهلى بهدف دون رد باستاد القاهرة الدولي فى الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا، ليتأزم موقف المارد الأحمر بعد خوض مباراتين فى مجموعات دوري الأبطال وخسارة 5 نقاط كاملة.

خسائر الأهلى أمام صن داونز لم تتوقف عند تأزم الموقف بالمجموعة، ولكن امتدت لتشمل توقف سلسلة انتصارات الأهلى على ملعبه فى البطولات الأفريقية عند الرقم 35، فلقد كانت أخر هزيمة للمارد الأحمر قبل موقعة صن دوانز فى 2016 أى قبل ست سنوات كاملة حينما خسر من أسيك ابيدجان الايفوارى بهدفين مقابل هدف .

مواعيد مباريات الأهلي المتبقية فى مجموعات دوري أبطال أفريقيا

المريخ السوداني – 5 مارس

ماميلودي صنداونز – 11 مارس

المريح السوداني – 18 مارس

الهلال السوداني – 1 إبريل

رصيد الأهلى فى مجموعات دوري أبطال أفريقيا

تجمد رصيد الأهلي عند نقطة واحدة، وارتفع رصيد صن داونز للنقطة 7، في حين تم تأجيل مباراة الجولة الأولى للأهلي أمام المريخ السوداني إلى يوم 5 مارس المقبل.

ترتيب مجموعة الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا

صن داونز – 7 نقاط

المريخ – 4 نقاط

الأهلي – نقطة واحدة

الهلال – نقطة واحدة.