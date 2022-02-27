شكرا لقرائتكم خبر عن بدء منافسات أولمبياد المحافظات الحدودية بنادى سيتي كلوب واستاد أسوان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منافسات اليوم، الأحد، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من أولمبياد المحافظات الحدودية "أسوان 2021"، على ملاعب نادى سيتى كلوب أسوان، بمشاركة 18 ألف رياضى من 6 محافظات حدودية مصرية، هي شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر وأسوان والوادي الجديد ومرسى مطروح.

وتقام اليوم الأحد، بنادى سيتى كلوب أسوان، مباريات كرة طائرة، وكرة طائرة معاقين، وكرة قدم وكاراتيه.

وتقام المرحلة الختامية أيضا من الأولمبياد على ملاعب نادي سيتي كلوب أسوان، نادي أسوان، استاد أسوان، نادى التجديف بأسوان وملاعب جامعة أسوان.

وتستضيف الملاعب منافسات فى رياضات كرة القدم الخماسي والكرة الطائرة وتنس الطاولة و الكاراتيه وألعاب القوى وكرة يد وكرة السلة والسباحة والكرة الطائرة جلوس ورياضات أخرى جماعية وفردية.

تجدر الإشارة إلى أن الراعي التنظيمي للأولمبياد "شركة إستادات الوطنية" من منطلق دعمها للأنشطة والمشروعات المقدمة لأبناء مصر في جميع المحافظات، وفى مقدمتها المحافظات الحدودية، والعمل على نشر ممارسة الرياضة، وجعلها أسلوب حياة من خلال تلك البرامج في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسة، وتماشياً مع رؤية واستراتيجية الدولة المصرية 2030.