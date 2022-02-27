شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر تطبيق تقنية الـvar بداية من دور الـ32 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، تطبيق تقنية الفيديو في كأس مصر بداية من دور الـ32، حيث تقام مباريات هذا الدور فى الفترة من 11 حتى 14 مارس المقبل.
وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن تطبيق التقنية منعا للجدل وتوفير مزيد من العدالة التحكيمية في مباريات كأس مصر.
وكانت اللجنة الثلاثية السابقة لإدارة اتحاد الكرة، قررت تطبيق تقنية الفيديو فى مباريات قبل نهائى ونهائى كأس مصر فقط ترشيدا للنفقات، قبل أن يقرر المجلس الحالى تطبيق التقنية من دور الـ32 للبطولة.
من ناحية أخرى، ينتظر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، وصول مليونىن و700 ألف دولار ما يعادل 42 مليون و120 ألف جنيه مصرى، من الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف"، خلال الأيام المقبلة، هى مكافآة منتخب مصر بعد التأهل للمباراة النهائية لبطولة أمم افريقيا التى أقيمت مؤخرا فى الكاميرون وحصل الفراعنة على لقب الوصيف بها بعد خسارة المباراة النهائية أمام السنغال بركلات الترجيح.
واستطاع منتخب مصر القفز للمركز الـ34 عالميا، بعدما كان الفراعنة فى المركز الـ45، حيث جمع الفراعنة حسابيا 42 نقطة من المشاركة في بطولة الأمم التي احتل فيها المنتخب المركز الثاني خلف المنتخب السنغالي.
وقبل خوض منافسات أمم أفريقيا كان الفراعنة في المركز 45 عالميا، و6 أفريقيا، برصيد 1451 نقطة، وبعد أمم أفريقيا احتل المركز 34 عالميا، والرابع أفريقيا برصيد 1493 نقطة، ورغم خسارة نهائى أفريقيا قفز الفراعنة 11 مركز عالميا و3 مراكز قاريا.
وجاء منتخب مصر فى المركز الرابع أفريقيا والثانى على المستوى العربى، ورغم فشل منتخب مصر فى الحصول على البطولة، إلا أنه سيحصل على جائزة مالية كبيرة، قيمتها 42 مليون جنيه وهى مكافأة الوصيف، كما ساهمت البطولة فى عودة الثقة فى المدرب البرتغالى كارلوس كيروش الذى قدم بطولة استثنائية، خاصة بعدما قاد منتخب مصر لعبور كوت ديفوار والمغرب والكاميرون فى الأدوار السابقة، رغم الهزيمة فى النهائى ضد السنغال.
وأصبح الفراعنة أكثر منتخب إفريقي يصل إلى المباراة النهائية لبطولات "الكان" برصيد 10 نهائيات حقق المصريون اللقب في 7 مرات نسخ أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010، مقابل 4 هزائم كان آخرها هزيمة مصر ضد السنغال في نهائي نسخة 2021 بالكاميرون.