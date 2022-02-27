شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر تطبيق تقنية الـvar بداية من دور الـ32 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، تطبيق تقنية الفيديو في كأس مصر بداية من دور الـ32، حيث تقام مباريات هذا الدور فى الفترة من 11 حتى 14 مارس المقبل.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن تطبيق التقنية منعا للجدل وتوفير مزيد من العدالة التحكيمية في مباريات كأس مصر.

وكانت اللجنة الثلاثية السابقة لإدارة اتحاد الكرة، قررت تطبيق تقنية الفيديو فى مباريات قبل نهائى ونهائى كأس مصر فقط ترشيدا للنفقات، قبل أن يقرر المجلس الحالى تطبيق التقنية من دور الـ32 للبطولة.