شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تتوجه لمطار محمد الخامس بالمغرب استعدادا للعودة إلى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجهت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مطار محمد الخامس استعدادا للعودة إلى القاهرة بعد خوض مباراة الوداد المغربي أمس، السبت، فى الجولة الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقلع الطائرة فى الثالثة عصر اليوم، الأحد، على أن تصل البعثة لمطار القاهرة مساء اليوم.

ويستعد الزمالك للقاء فيوتشر، المقرر له الأربعاء المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام على ستاد القاهرة الدولي.

وتعرض فريق الزمالك لخسارة مؤسفة امام الوداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا، احرز اهداف المباراة كل من احمد سيد زيزو في الدقيقة 4 وتعادل للوداد زهير المترجي قبل ان يضيف امين فرحان هالدف الثاني في الدقيقة 37 قبل ان يحرز يحيي جبران الهدف الثالث والأخير في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد نقطتين من 3 مباريات، فيما يتصدر بترو اتليتكو الانجولي المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه الوداد المغربي برصيد 6 نقاط.