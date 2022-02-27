شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الشعبانى مع المصرى فى 16 مباراة قبل الجولة الثالثة بالكونفدرالية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل معين الشعباني المدير الفني للنادي المصري، تحدياً جديداً مع الفريق البورسعيدي، عندما يقود فريقه في السادسة مساءً خلال مواجهة أوتوهو الكونغولي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين بالعاصمة الكونغولية كينشاسا ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتولى الشعباني تدريب 3 أندية فقط خلال مسيرته وهم حمام الأنف - الترجى التونسى والنادى المصرى، ومع الترجي أدار الشعباني 131 مباراة فاز فى 85 لقاء وتعادل فى 25 مواجهة وخسر 21 مباراة وسجل لاعبو الترجى تحت قيادته 214 هدفا بينما تلقت شباكه 116 هدفاً وتوج مع الفريق ببطولتين لدوري الابطال الافريقى.

أما عن مسيرته مع النادي المصري، قاد معين الشعباني، الفريق البورسعيدى فى 16 مباراة رسمية حتى الآن، حقق المصرى تحت قياده الفوز فى 6 مباريات وتعادل 8 لقاءات أخرى وخسر مباراتين.

وجاءت مباريات المصرى تحت قيادة الشعبانى بواقع 10 مباريات فى الدورى العام، فاز خلالهم فى 3 مباريات، وتعادل فى 6 مباريات، وخسر مباراة واحدة، بينما خاض المصرى تحت قيادة الشعبانى 6 مباريات فى الكونفدرالية الأفريقية فاز فى 3 مباريات وخسر مباراة وتعادل فى مباراتين.

ويحتل النادي المصري صدارة مجموعته برصيد 4 نقاط بعد التعادل مع القطن الكاميروني خارج الديار، ثم الفوز على مازيمبي بالإسكندرية بهدفين دون رد، بينما يحتل مازيمبي المركز الثاني بثلاث نقاط، والقطن الكاميروني في المركز الثالث برصيد نقطتين، ويتذيل أوتوهو المجموعة برصيد نقطة واحدة.