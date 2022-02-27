شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا ينتظر كارتيرون فى الزمالك بعد العودة من المغرب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرارات حاسمة اتخذها مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك عقب الخسارة الكبيرة التى تعرض لها فريق الكرة الأول خلال مواجهة الوداد البيضاوى المغربى فى الجولة الثالثة من عمر دور مجموعات بطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى انتهت بفوز الفريق المغربى بنتيجة 3 / 1.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد نقطتين من 3 مباريات، فيما يتصدر بترو اتليتكو الانجولي المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه الوداد المغربي برصيد 6 نقاط.

وجاءت قرارات رئيس الزمالك بإيقاف جميع مستحقات اللاعبين والجهاز الفني والاداري والطبي كما قرر استبعاد كل من مدحت عبد الهادي المدرب العام وأمير عزمي المدرب المساعد من الجهاز الفني للفريق الأول، يأتى ذلك بسبب سوء السلوك من الثنائي، كما قرر مرتضى منصور إحالة المدير الفني باتريس كارتيرون للتحقيق فور عودته إلى القاهرة.

وينتظر رئيس الزمالك عودة كارتيرون مع البعثة المقرر وصولها إلى القاهرة فى الثامنة مساء اليوم الأحد، من أجل التحقيق معه في أسباب الخسارة الكبيرة، وأكد مرتضى منصور إن أول سؤال سيوجه للمدير الفنى هو: "أنت عايز تكمل معانا ولا عايز تمشى؟".

ويرى مرتضى منصور إن كارتيرون ارتكب العديد من الأخطاء الفنية منذ بداية دور مجموعات دورى الأبطال الأمر الذى أدى لتعادل الفريق فى مباراتين وخسارة مباراة، لاسيما وإن رئيس القلعة البيضاء أكد فى تصريحات تليفزيونية إنه على استعداد لسداد الشرط الجزائى للمدير الفنى "من جيبه" وانهاء العلاقة بينهما فى سبيل انقاذ الزمالك من تلك الأخطاء.