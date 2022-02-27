شكرا لقرائتكم خبر عن صن داونز يُكبّد موسيماني الخسارة السابعة فى مشواره مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نال الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، الخسارة السابعة مع المارد الأحمر منذ توليه المسئولية فى الأول من أكتوبر 2020 .

وخسر الأهلي تحت قيادة موسيماني من صن داونز الجنوب أفريقي فى الجولة الثالثة أمس، السبت، باستاد القاهرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وقاد موسيماني الأهلي فى 80 مباراة بمختلف البطولات المحلية والقارية، فاز خلالها فى 56 لقاء وتعادل فى 17 وخسر 7 مباريات.

ونجح موسيماني فى التتويج مع الأهلي ببطولة الدوري العام مرة واحدة وكأس مصر مرة واحدة ودوري أبطال أفريقيا مرتين، السوبر الأفريقي مرتين وبرونزية كأس العال للأندية مرتين.

على صعيد متصل، أبدى بيتسو موسيماني حزنه بعد خسارة فريقه من صن داونز الجنوب إفريقي، قائلا، "نشعر بحزن شديد وبالنسبة لي هى مباراة لا أرغب فى خسارتها على الإطلاق ولكن هذه هى كرة القدم".

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي لمباراة صن داونز، "حصلنا على فرص عديدة ولم نسجل، وأعرف أن الخطر دائما من المرتدات وهو ما حدث اليوم، والآن نحن في موقف صعب للتأهل".

وأضاف موسيماني، "أطالب الكاف بتواجد الڤار فى المباريات وعانينا لغيابه اليوم، وأعتقد أن بيرسي تاو لم يكن متسللا.. وحارس صن داونز تصدى لكرة بيده من خارج المنطقة".

وتابع، "كنا نحاول التسجيل طوال المباراة.. واعتقد ان تغيير حسام حسن تأخر.. ولكن لو كنا سجلنا قبلها فلن نتحدث عن توقيت التغيير، ودفعنا ثمن عدم التسجيل مبكرا امام صن داونز".

استطرد: " تاو سجل واعتقد انه ليس تسللا.. ولو كان الهدف تم احتسابه فلن اسأل عن مشاركته بعد الغياب لفترة طويلة، و مباراة صن داونز كانت تحتاج لاعبين اصحاب خبرات ولذلك دفعت ببيرسي تاو".

شدد: " علينا محاولة الفوز على صن داونز في جنوب افريقيا ونحن قادرون على ذلك، ووجه رسالة للحاضرين خلال المؤتمر الصحفي وجماهير الأهلي: "اعتذر لكم جميعا على الخسارة".