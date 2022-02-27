شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينتظر 42 مليون جنيه من الكاف مكافأة وصيف أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، وصول مليونىن و700 ألف دولار ما يعادل 42 مليون و120 ألف جنيه مصرى، من الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف"، خلال الأيام المقبلة، هى مكافآة منتخب مصر بعد التأهل للمباراة النهائية لبطولة أمم افريقيا التى أقيمت مؤخرا فى الكاميرون وحصل الفراعنة على لقب الوصيف بها بعد خسارة المباراة النهائية أمام السنغال بركلات الترجيح.

واستطاع منتخب مصر القفز للمركز الـ34 عالميا، بعدما كان الفراعنة فى المركز الـ45، حيث جمع الفراعنة حسابيا 42 نقطة من المشاركة في بطولة الأمم التي احتل فيها المنتخب المركز الثاني خلف المنتخب السنغالي.

وقبل خوض منافسات أمم أفريقيا كان الفراعنة في المركز 45 عالميا، و6 أفريقيا، برصيد 1451 نقطة، وبعد أمم أفريقيا احتل المركز 34 عالميا، والرابع أفريقيا برصيد 1493 نقطة، ورغم خسارة نهائى أفريقيا قفز الفراعنة 11 مركز عالميا و3 مراكز قاريا.

وجاء منتخب مصر فى المركز الرابع أفريقيا والثانى على المستوى العربى، ورغم فشل منتخب مصر فى الحصول على البطولة، إلا أنه سيحصل على جائزة مالية كبيرة، قيمتها 42 مليون جنيه وهى مكافأة الوصيف، كما ساهمت البطولة فى عودة الثقة فى المدرب البرتغالى كارلوس كيروش الذى قدم بطولة استثنائية، خاصة بعدما قاد منتخب مصر لعبور كوت ديفوار والمغرب والكاميرون فى الأدوار السابقة، رغم الهزيمة فى النهائى ضد السنغال.