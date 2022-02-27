شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يفاضل بين إيطالى وصربى لتولى المهمة الفنية لمنتخب الرجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر بين إيطالى وصربى لتولى المهمة الفنية للمنتخب خلال الفترة المقبلة خلفا لمحمد اللقانى الذى تولى مهمة الفراعنة فى البطولة الأفريقية الأخيرة.

يأتى التعاقد مع المدير الفنى الأجنبى فى إطار استعداد منتخب الطائرة لخوض منافاست بطولة العالم بروسيا شهر يوليو القادم ، حيث من المقرر أن يتم إنهاء كافة شروط التعاقد تمهيدا لوصول المدرب فى مايو القادم لبدء الإستعدادات .

وتنطلق اليوم الأحد منافسات المرحلة النهائية من دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2021 / 2022 والتى تقام أول 3 جولات منها على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، بينما تقام الجولتان الرابعة والخامسة فى صالة برج العرب بالإسكندرية، فيما تقام آخر جولتين فى صالة القناة بالإسماعيلية.

وتشهد الجولة الأولى المحدد لها الأحد بمواجهات بنى الأهلى مع الطيران وطلائع الجيش مع الاتحاد السكندرى والزمالك مع هليوبوليس وسموحة مع بتروجت.

فيما تقام الجولة الثانية غدا الاثنين بلقاءات بين الأهلى مع الاتحاد السكندرى وسموحة مع هليوبوليس وطلائع الجيش مع الطيران والزمالك مع بتروجت.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة إقامة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك بالدور الثانى من دورى السيدات الممتاز للطائرة يوم 14 مارس المقبل على صالة الأهلى.