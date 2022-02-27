تعرف على مواعيد مباريات الأهلي المتبقية بدور المجموعات فى دوري أبطال أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - خسر فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على يد نظيره صن داونز الجنوب أفريقي بهدف دون رد بملعب القاهرة الدولي ، بمنافسات الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا، ليتأزم موقف الأهلي بعد خوض مباراتين في مجموعات دوري الأبطال وخسارة 5 نقاط كاملة.

موعد مباراة الأهلى والمريخ السودانى فى دوري أبطال أفريقيا

يستعد فريق الاهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى لمواجهة نظيره المريخ السودانى المقرر لها الثامنة مساء السبت المقبل على ستاد الاهلى والسلام والمؤجلة من الجولة الاولى لدور المجموعات بدوري الابطال الافريقى.

مواعيد مباريات الأهلي المتبقية فى مجموعات دوري أبطال أفريقيا

المريخ السوداني – 5 مارس

ماميلودي صنداونز – 11 مارس

المريح السوداني – 18 مارس

الهلال السوداني – 1 إبريل

الأهلى يخسر من صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خسر بهدف نظيف أمام صن داونز، في المباراة التي أقيمت مساء أمس السبت على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ، سيطر الأهلي على المباراة وأهدر جملة من الفرص المحققة، سواء في الشوط الأول أو الثاني، وسط محاولات هجومية متلاحقة وتألق غير عادي لحارس مرمى صن داونز ، وفي الدقيقة 86 ينجح صن داونز في تسجيل هدف المباراة من هجمة مباغتة داخل منطقة الجزاء، نتيجة لخطأ في تمركز خط دفاع الأهلي.

رصيد الأهلى فى مجموعات دوري أبطال أفريقيا

تجمد رصيد الأهلي عند نقطة واحدة، وارتفع رصيد صن داونز للنقطة 7، في حين تم تأجيل مباراة الجولة الأولى للأهلي أمام المريخ السوداني إلى يوم 5 مارس المقبل.

ترتيب مجموعة الاهلى فى دوري أبطال أفريقيا

صن داونز – 7 نقاط

المريخ – 4 نقاط

الأهلي – نقطة واحدة

الهلال – نقطة واحدة